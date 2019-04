Rucphen gaat voetbalclubs helpen

Ze hebben grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, zegt wethouder Martien de Bruijn, die bij de clubs ging buurten als voorbereiding op de nieuwe sportnota.

Wethouder wil verbeterslag maken

De klachten van de clubs werden bevestigd in de uitkomst van de enquête van de Rekenkamercommissie naar de gemeentelijke basisvoorzieningen. ,,Ik vind dat we als gemeente iets moeten doen om een verbeterslag te maken. Het veldonderhoud hakt er nogal in, zodanig dat andere dingen, zoals onderhoud van de kleedruimten er bij inschieten. En dat is al jaren aan de gang.”

Volgens de sportwethouder is het nu het goede moment om de situatie tegen het licht te houden omdat de gemeente met de sportnota bezig is. ,,Er zal extra geld nodig zijn om de verenigingen te helpen, maar hoeveel, dat weet ik nog niet. Voetbal is een grote sport, de clubs hebben in totaal 1.700 leden, dus er is niet alleen een sportieve functie, maar ook een sociale functie. Bij andere sportverenigingen speelt het probleem minder.”

Hoe doen buurgemeenten het?

De Bruijn steekt zijn licht ook op bij diverse buurgemeenten als het om veldonderhoud gaat en er wordt een voetbalveldenspecialist geraadpleegd om tot een goed voorstel te komen. Dat voorstel wordt opgenomen in de sportnota die vermoedelijk in juni het licht zal zien.

Archieffoto van buurthuis De Lanteern in St. Willebrord

Uit het rapport van de Rekenkamercommissie naar voorzieningen bleek verder dat inwoners het meest tevreden zijn over dorpshuis De Lanteern in St. Willebrord, terwijl de meeste ontevredenheid heerst over de accommodatie van handbalclub Orion in de Binnentuin.

Mensen van atletiekvereniging AVR, handbalvereniging Orion en wielervereniging Willebrord Wil Vooruit enkele weken geleden bij de aftrap van de werkzaamheden in de Binnentuin.

Het handbalonderkomen kreeg een 6,1 als totaalscore, het laagst van alle onderzochte accommodaties. Maar het goede nieuws is natuurlijk dat de gemeente intussen begonnen is met de opknap van de handbalvelden, tegelijk met de aanleg van een nieuwe atletiekbaan voor AVR en een wielerbaan voor Willebrord Wil vooruit.

De Lanteern scoort hartstikke goed

Dorpshuis De Lanteern kreeg met 8,7 de hoogste score uit de hele gemeente, hoger nog dan het gloednieuwe Dorpshuis Agora in Rucphen dat een 8,5 behaalde en ook hoger dan de bijzondere gemeenschapsvoorziening in de kerk van Sprundel, De Trapkes die een 8,1 scoorde. D'n Hoge Dries in Schijf kreeg een 8,3 en De Nieuwenbergh in Zegge een 7,6.

Het vorig jaar in gebruik genomen Agora in Rucphen behaalde verrassend genoeg niet de hoogste score in het tevredenheidsonderzoek van de Rekenkamercommissie.

Sportcomplex De Gagelrijzen van voetbalvereniging Rood Wit uit St. Willebrord scoorde een 6,8, sportcomplex De Zoek van VV Schijf kreeg een 7,8 evenals sportcomplex De Kerlinge van SV Sprundel.