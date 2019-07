Rucphen en Zundert pakken jeukrups samen aan

Bestrijders pakken plekken waar veel mensen samenkomen het eerst aan. Denk aan bomen in de buurt van scholen, clubhuizen, doorgaande hoofdwegen. De gemeente denkt dat de overlast over een week of twee, drie afgelopen is, want dan gaan de rupsen verpoppen en verdwijnen de nesten.

Rucphen trekt volgend jaar extra geld uit voor de bestrijding van de rups

Het college van B en W laat op vragen van de VVD-fractie over de rups weten, dat volgend jaar extra geld wordt uitgetrokken voor de bestrijding. Waar dat precies vandaan moet komen, is nog niet bekend. ,,Misschien dat er vanuit de provincie of rijk nog richtlijnen of adviezen komen, er wordt aan een plan van aanpak gewerkt. Dat wachten we af en wellicht moeten we onze keuzen daarop aanpassen. Maar onze aanbesteding moet in ieder geval eind dit jaar afgerond zijn om in maart of april te kunnen beginnen met het preventief bespuiten van de bomen.”