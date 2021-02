Rucphen eert commando's met Commandoweg in omleidingsroute

RUCPHEN - Een hek opzij zetten en een plastic zakje van het straatnaambordje halen. De ingebruikname van de zuidelijke omleidingsroute om Rucphen had zelfs voor de doorgaans bedaarde wethouder Martien de Bruijn wel iets uitbundiger en feestelijker gemogen. ,,Voor onze gemeente is dit een mijlpaal, voor nu houden we het even bij een symbolische openingshandeling.‘’

In vier maanden tijd trokken de asfalteermachines van de Sprundelseweg dwars door het bosrijke gebied ten zuiden van Rucphen. Twee kilometer zuidelijker kwamen ze deze week bij de rotonde met de Vorenseindseweg tot stilstand. Klus geklaard, tijd om het verkeer toe te laten en daarmee de centrumbewoners van Rucphen-dorp meer rust te gunnen.

Kaaistraat

,,Want dat is het uiteindelijke doel geweest‘’, legt De Bruijn uit, ,,Na Sint Willebrord en Sprundel wordt nu ook Rucphen ontlast van veel verkeer. Als bewoner aan de Willebrordse Kaaistraat heb ik zelf afgelopen jaar al de positieve effecten gemerkt. Bovendien kunnen we nu in Rucphen een nieuw, autoluw dorpshart aanleggen. Tenslotte zijn ook de ondernemers op de bedrijventerreinen blij, omdat ze langs de omleidingswegen veel beter bereikbaar zijn.‘’

Terwijl collega René Lazeroms nog snel de nieuwe autoweg op zijn fiets uit probeert, staat De Bruijn klaar om het straatnaambordje Commandoweg te onthullen. De commando's mogen dan gehuisvest zijn in Roosendaal, de banden met Rucphen zijn groot. ,,Ze hebben hun militaire oefenterrein hier, daar is trouwens voor de aanleg van de weg nog een klein hoekje van afgestaan. Defensie is al decennialang kind aan huis in de Rucphense bossen. Een voor de hand liggende straatnaam dus.‘’

Wethouder De Bruijn complimenteert intussen de aannemer, die slechts vier maanden nodig had om de gloednieuwe rondweg aan te leggen. Op de nieuwe rotonde Sprundelseweg-Inudstriestraat aan het begin van de Commandoweg staat een mini-caravan van het aangrenzende bedrijf Tak Caravans en Recreatie. René Lazeroms, altijd goed voor een leuke anekdote: ,,Al onze rotondes worden op deze manier gesponsord, maar dit was wel een bijzondere. We kregen een aanvraag binnen voor een caravanstalling op deze rotonde, niet wetende dat het een miniatuur reclameobject was.‘’

De eerste auto's rijden behoedzaam de Commandoweg in. Waar tot vorig jaar zomer nog bomen stonden ligt nu het nieuwe wegdek. Over die bomen wil De Bruijn nog wel iets kwijt. ,,Rucphen is een bosrijke, groene gemeente en dat blijft zo. Eén hectare bomen moest voor de weg worden gekapt. Maar we geven er drie hectare voor terug: deels langs de Commandoweg, maar ook twee hectare bij landgoed Pauwekroon van de Stichting Elektoor. Hiermee kunnen we het binnen de gemeentegrenzen houden.‘’

Met alleen de verbinding tussen Rucphen en Roosendaal nog voor de boeg is de gehele omleidingsweg bijna klaar. De Bruijn hoopt dat ter afronding het feestje volgend jaar iets groter mag zijn.