Rucphen damt financiële risico's in

In de zogeheten Kadernota 2019 maakt het nieuwe college een aantal keuzes die de koers bijstellen. Die raken onder meer de bouw van een nieuw binnenbad en de aanpak van de Binnentuin in Rucphen.



Verantwoordelijk wethouder René Lazeroms is content dat de begroting voor de komende drie jaar sluitend is. Resterend zorgpuntje is het wegwerken van een laatste gaatje van 12.000 euro in 2022 . ,,Daar doen we het maximale aan. We zitten gezond in ons vel’’, constateert Lazeroms. In zijn gemeente gaat jaarlijks een bedrag van in totaal 55 miljoen om.