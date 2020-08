Rucphen blijft worstelen met overlastgevende hangjeugd in Sint Willebrord

Op zaterdag 11 juli was het weer raak. Jongeren bekogelden voetgangers en voertuigen met waterballonnen, sommigen waren gevuld met steentjes. De politie greep opnieuw in: er werden weer gebiedsverboden en drie groepsverboden opgelegd en er zijn die avond twee arrestaties verricht. Een politieheli heeft nog mee gezocht naar mogelijke daders.



,,Alle bekende jongeren zijn in de week van 20 juli uitgenodigd voor een corrigerend gesprek op het gemeentehuis, in aanwezigheid van Halt en politie’’, zegt Van der Meer-Mohr. ,,En er zal een extra camera in het park worden geplaatst.’’ Het is niet duidelijk of die er al hangt.