Rotte kies aan de Hulsdonksestraat in Roosendaal wordt getrokken: verloederde panden maken plaats voor 43 woningen

Honderden mensen in Roosendaal en Nispen zonder stroom na brand in trafohuis­je

6:37 ROOSENDAAL - Een brand in een transformatorhuisje heeft maandagnacht gezorgd voor een flinke stroomstoring in en rond Roosendaal. Bij een paar duizend huishoudens in de wijk Kroeven en het buitengebied bij Nispen viel rond 02.00 uur de stroom uit.