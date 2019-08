Rotonde bij Zegge verbetert de doorstroming

ROOSENDAAL/ZEGGE - Het is eens wat anders: positieve geluiden over de verkeersafwikkeling rond Zegge. De komst van de nieuwe rotonde bij de A58 is volgens de eerste indrukken een duidelijke verbetering. Het vervangen van de kruising bij de afslag lijkt een eind te maken aan een dagelijkse chaos. Geen spoor van files en risicovolle taferelen, waarbij bestuurders die het wachten beu zijn toch maar een poging wagen om over te steken. Vraag is wel hoe het is als de vakanties voorbij zijn.

Een week na de oplevering van de rotonde is er voorzichtige lof en duidelijke tevredenheid. Parkmanager Patrick Wierckx van bedrijventerrein Majoppeveld is helder: ,,De doorstroming is beter.’’ Een bewoner, die in het zicht van het nieuwe verkeersplein woont, merkt dat hij sneller thuis is.

Lees ook Leemstraat verbreedt nadat de nieuwe rotonde bij afrit Zegge klaar is Lees meer

Goed aanlegd

Wierckx is blij dat er nu een rotonde bij de A58 is. Negatieve reacties heeft hij nog niet gehoord. ,,Ook geen positieve, overigens.’’ Dat geeft volgens hem aan dat het een momentopname is, zolang het Roosendaalse bedrijventerrein nog in vakantiestand draait. Over de uitvoering van de klus is hij goed te spreken. ,,Ik ben wezen kijken.’’ Hij wilde zelf zien of het nieuwe verkeersplein echt berekend is op grote vrachtwagencombinaties. ,,Het is goed aangelegd. Credits voor de uitvoerders’’, luidt zijn bevinding.

De parkmanager heeft looft de wijze waarop gemeente met de ondernemers communiceert. ,Er wordt meegedacht. Dat is wel eens anders geweest, maar nu zijn ze bij alle bedrijven langs geweest.’’ Wierckx acht dat van groot belang, omdat de gemeente ook de Leemstraat nog gaat aanpakken. ,,Daar zijn bedrijven zoals de Sligro, die dagelijks bereikbaar moeten zijn.’’

Volledig scherm Achter de rotonde zijn de eerste huizen van Zegge te zien. Foto Pix4Profs/Peter van Trijen © Pix4Profs/Peter van Trijen

Edwin van Steenpaal heeft sinds kort een huis vlakbij de snelweg. Via zijn schoonouders hoorde hij de verhalen al over verkeersoverlast. Met eigen ogen zag hij hoe de oude situatie voor veel files en blikschade zorgde. ,,Het gaat nu veel soepeler’’, stelt hij vast.

Veiliger

De ervaringen van de chauffeurs van Jan de Rijk Logistics zijn nog pril, zegt Sjel Wijngaard namens de transportreus. ,,De eerste indruk is goed, vooral als het om de doorstroom gaat.’’ Wijngaard pendelt zelf tussen zijn woonplaats Hoeven en Roosendaal en heeft de indruk dat de veiligheid is verbeterd. Nu de kruising is verdwenen is kunnen de wat langzamere en minder wendbare vrachtwagens veel makkelijker hun afslag nemen, heeft hij ervaren.

Navigatie