Roparun komt met Pinksteren door West-Brabant

De 233 deelnemende teams gaan lopen in het weekend van Pinksteren, dus 4 tot en met 6 juni.

De afgelopen jaren startte de Roparun steeds in Parijs, Hamburg/Bremen en Almelo en liep de route door Frankrijk, België en Duitsland naar de finish in Rotterdam. De lopers doen mee in teams van maximaal acht personen die gemiddeld 65 kilometer lopen. Naast de lopers zijn er minimaal twee fietsers en een aantal begeleiders.

Coolsingel

Dit jaar start de Roparun op zaterdag 4 juni op Vliegveld Twente. De finish is 550 kilometer verder voorzien op maandag 6 juni op de Coolsingel te Rotterdam. Er doen 233 teams mee en zij hebben tot op heden bijna 5 ton opgehaald. Overigens heeft de Roparun in de voorbije jaren samen al meer dan 90 miljoen euro opgehaald voor zorg voor mensen met kanker.

St. Janstraat, Sprundel

In de eerste versie van de route 2022 komen de lopers uit de richting Etten-Leur via de Bredasebaan en de St. Janstraat door Sprundel. Over de Rucphensebaan gaat het richting Rucphen, waar over de Sprundelseweg, de Raadhuisstraat en de Rucphense Vaartkant over de Gebrande Hoefstraat naar Roosendaal gaat.

Roparunnerstad

In Roosendaal is gekozen voor de Van Beethovenlaan, Molenstraat, Markt en Badhuisstraat. Dan over de Hulsdonksestraat naar de Vijfhuizenberg en de Thorbeckelaan. Via de Huijbergseweg en de Plantagebaan wordt koers gezet richting Wouwse Plantage en daarna Huijbergen en Ossendrecht. Voor alle routes van de Roparun geldt dat wijzigingen nog mogelijk zijn. Elk jaar is er een informele wedstrijd om de titel Roparunnerstad van het Jaar.