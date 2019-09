ROOTS Live brengt zeven acts op Tongerloplein Roosendaal

Theaterdi­rec­teur Jan-Hein Sloesen: ‘De Kring zit nu in de puberteit’

11:00 ROOSENDAAL - In je puberteit verken je het leven. Je ontdekt dat er meer is dan je tot dan toe dacht. Je zet soms verkeerde stappen of je gaat te ver. Dan moet je terug. Volgens directeur Jan-Hein Sloesen van De Kring in Roosendaal verkeert het 110 jaar oude theater in zijn puberteit.