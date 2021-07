Rooskleurig houdt hoop op festival: ‘Zou fantastisch zijn als we nog ergens naar uit kunnen kijken’

Want: de productie heeft al mensen vrij moeten houden voor de 28e, de beveiliging is al geregeld en de vooruitbetaling van artiesten komt eraan, somt Vaas op. ,,Daarvan moeten we allemaal bepalen wanneer we er een klap op geven. Het organiseren van een evenement is nu eenmaal vrij complex, dus hoe eerder we iets weten, hoe sneller we kunnen beslissen.”