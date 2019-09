Rooskleurig financieel plaatje Halderberge verdwijnt als sneeuw voor de zon

Anderhalve maand later is de situatie minder rooskleurig. Door toedoen van de Wmo-stijgingen en hogere salariskosten voor gemeentepersoneel komt Halderberge plots een miljoen euro te kort. Koren op de molen van de grootste oppositiepartij CDA, dat tijdens de behandeling van de Zomernota meermaals wees op de ‘magere’ risicoparagraaf. ,,We vragen ons af of het positieve signaal van wethouder geen verkeerde inschatting is geweest‘’, aldus raadslid Simone Dirven van het CDA, die de zomernata en meerjarenraming al erg gunstig vond. ,,Nu informeert u, anderhalve maand na deze datum en net na het zomerreces, de raad dat het helemaal niet zo rooskleurig is. Sterker nog, er zijn plots behoorlijke financiële tegenvallers.‘’

Zorgvraag

Aan de vooravond van het nieuwe politieke seizoen moest wethouder Jan Mollen bekennen dat het vaste abonnementstarief van 17,50 euro voor thuishulp de meerjarenbegroting onderuit haalt. ,,We hebben te kampen met grote toename in de zorgvraag vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nu het rijk bepaald heeft dat iedereen 17,50 euro eigen bijdrage betaald, ongeacht het inkomen.‘’

Dirven vraagt het college wanneer die informaatie bekend is geworden en in hoeverre de wethouder hier tevoren op geanticipeerd heeft. ,,Veranderingen in de Wmo komen niet uit de lucht vallen.‘’ Ze zegt dat de Wmo-raad van Halderberge wethouder Mollen een jaar geleden gewaarschuwd heeft voor de te verwachten stijging voor huishoudelijke hulp. ,,Dus waarom daar geen rekening mee gehouden in de risicoparagraaf bij de zomernota?‘’



Prognose

Hetzelfde verhaal steekt Dirven af bij de salarisstijgingen van gemeentepersoneel. ,,De wethouder zegt zelf: dat mocht eindelijk ook wel eens een keer. Cao-onderhandelingen vergen vaak veel tijd. Heeft het college dit proces gevolgd en een prognose gemaakt van wat het gevolg hiervan zou kunnen zijn voor onze gemeente?‘’