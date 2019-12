Roosendalers zetten zich in voor 3FM Serious Request

Poll Nieuwe roep om vuurwerk­ver­bod in Roosendaal: ‘Het zijn echt bommen geworden’

6:00 ROOSENDAAL - Een algeheel vuurwerkverbod en zowel in de stad als in ieder dorp één centrale afsteekplek voor gemeentelijk én particulier vuurwerk. Daarvoor pleit Edwin Graafland uit Wouw. Het zware, illegale vuurwerk dat tegenwoordig afgestoken wordt, is volgens hem té gevaarlijk geworden. Voor mens én dier.