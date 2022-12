Roosendalers willen snoepfabriek Cloetta niet in de achtertuin

Verbouwing Uni­vé-kan­toor tot nieuwe Geerhoek eindelijk begonnen in Wouw

WOUW - Als een ervaren horecavrouw laat Lisette Konings zien waar de bar in de foyer van de nieuwe Geerhoek in Wouw komt te staan. Eindelijk is de verbouwing van het Univé-kantoor tot dorpshuis begonnen en Konings kent alle details.

14 december