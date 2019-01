Roosendalers schrijven opnieuw mee aan wensenlijstje voor nieuwe burgemeester

Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen via een enquête hier hun mening over geven. Daarmee krijgen Roosendalers niet voor het eerst een stem in de zoektocht naar een nieuwe eerste burger.

Die vragenlijst is inmiddels te vinden op de website van de gemeente Roosendaal, via roosendaal.nl/denkmee. Invullen is volledig anoniem. Bezoekers kunnen kiezen uit een serie eigenschappen waar die nieuwe burgemeester aan moet voldoen, bijvoorbeeld integer, verbindend, onafhankelijk, stressbestendig, betrokken of deskundig. Vervolgens kan met een schuifbalk worden aangegeven wat belangrijker is: een visionair of meer een pragmaticus? Een extravert persoon of liever meer introvert?