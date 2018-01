Roosendalers schilderen verjaardagscadeau voor hun stad

Ervaringen in Delft en Zeist met camera's bij ingang centrum: vijf tot acht boetes per dag

6:00 ROOSENDAAL - In de gemeenten Delft en Zeist - die al jaren werken met het systeem van kentekenherkenning dat ook Roosendaal in wil voeren - worden dagelijks tussen de vijf en acht bekeuringen uitgedeeld aan voertuigen die zonder ontheffing de binnenstad in rijden.