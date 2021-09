Roosendalers scheiden hun afval beter, restafvalberg neemt fors af

Het jaar 2020 zat vol tegenstel­ling voor afvalver­wer­ker Saver

10 augustus ROOSENDAAL - Een jaar vol tegenstellingen. Van extreme hitte in de zomer, tot extreme kou in de winter. In augustus 2020 was het zo warm dat afvalverwerker Saver de mensen in Roosendaal, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halderberge vroeg de containers 's morgens eerder buiten te zetten.