Roosendalers peilden burgers direct na de oorlog al over het kaalscheren van moffenmeiden

Deze negen mensen uit de gemeente Halderber­ge krijgen een lintje

13:35 De gemeente Halderberge is acht personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen en één persoon die zich Ridder in de orde van Oranje Nassau mag noemen. Acht krijgen de koninklijke onderscheiding vrijdag, de negende decorandus krijgt hem later.