Roosendalers opgelet: ‘De tijd van dingen door de vingers zien, is voorbij’

ROOSENDAAL - Wie de komende tijd in de gemeente Roosendaal de coronamaatregelen overtreedt, hoeft niet op enige tolerantie van de handhaving te rekenen. Die boodschap gaf burgemeester Han van Midden zijn inwoners mee tijdens een live vraag- en antwoordsessie over corona op Facebook.

,,De komende weken staan we even helemaal niets toe, houd daar rekening mee”, waarschuwde Van Midden. Volgens hem past het niet bij de huidige coronacijfers - die er in Roosendaal slechter uitzien dan in de rest van het land - om hier en daar een oogje toe te knijpen.

Dat gebeurde in de zomer nog wel. ,,Toen was het naar mijn idee niet proportioneel om direct te handhaven. Ook voor de horeca hebben we de teugels toen wat laten vieren en alleen opgetreden waar het meermaals fout ging. Maar we zijn nu in een fase aanbeland dat we dat niet meer kunnen doen”, zo verwees hij ook naar de situatie van woensdagavond in feestcafé Bij Moeders op de Markt. ,,De tijd van dingen door de vingers zien, is voorbij.”

Vragen van burgers

Tijdens de livestream beantwoordde de burgemeester - net als tijdens de vorige sessie tijdens de eerste golf in april - vragen van burgers over corona en de genomen maatregelen. Zo’n tweehonderd Roosendalers keken live mee, twee keer zoveel als vorige keer. Zij vroegen zich onder meer af wat hun burgemeester van mondkapjes vindt, of hij een avondklok in zou voeren en waarom er in een supermarkt wél meer dan dertig mensen binnen mogen.

Beginnend met de mondkapjes: Van Midden roept Roosendaal op die te dragen, niet alleen omdat ze helpen tegen het verspreiden van het virus. ,,Ik ben in Duitsland op vakantie geweest en heb daar gemerkt dat het echt besef helpt creëren.” De supermarkt heeft een uitzonderingspositie omdat die essentieel is in de voedselvoorziening, zeker nu de horeca dicht is, maar de burgemeester doet wel een beroep op het gezond verstand. ,,Houd ook daar afstand.”

Vrijheid

Een avondklok ziet hij alleen als absolute noodgreep. ,,Dat druist echt in tegen alles waar ik voor sta, want ik sta voor zoveel mogelijk vrijheid.” En juist daarom is het belangrijk dat mensen zich aan de regels houden, zegt Van Midden. ,,Want als iedereen dat doet, hebben we ook zo snel mogelijk onze vrijheid terug.”