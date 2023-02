Roosendalers leggen wensen en verlangens op bordje van de gemeenteraad

ROOSENDAAL - Roosendaal wil groeien? Prima, maar dan is huizen bouwen alleen niet genoeg. Je moet ook zorgen dat er voorzieningen voor de bewoners zijn. En welke voorzieningen er nodig zijn, kun je pas bepalen als je weet wat er nu is. Dus onderzoek dat. En bouw nu eindelijk eens een gemeentelijke sporthal.

Zo maar enkele stellingen die de bewoners van Roosendaal op de agenda van de gemeenteraad hebben gezet. Tientallen Roosendalers maakten woensdag gebruik van de mogelijkheid om wensen en verlangens door te geven aan de raad. In het stadskantoor kwamen zij samen om hun gedachten aan gemeenteraadsleden door te geven.

De procedure is als volgt. Deze week konden de inwoners, verenigingen, stichtingen en instellingen tegen de raadsleden vertellen wat ze in 2024 van de gemeente verwachten. De raad gebruikt die informatie bij het opstellen van de zogeheten kadernota. Die verschijnt steeds in het voorjaar. En die kadernota is weer de basis voor de gemeentebegroting die aan het einde van het jaar wordt vastgesteld.

Het laatste woord

,,De gemeenteraad heeft het laatste woord”, zei presentator Nick Schoemaker om de rolverdeling te verduidelijken. ,,Maar niet zonder de input van betrokken inwoners. De raadsleden leiden de gesprekken vanavond. Ze luisteren naar u.”

Roosendalers discussiëren met raadsleden over de komende Kadernota. Links Jac Wezenbeek (Vitaal Liberaal).

Raadsnestor Jac Wezenbeek vertelde dat de raad in 2015 heeft besloten om elk jaar samen met de inwoners de kaders vast te stellen. Wezenbeek zat toen nog in de VVD-fractie en nu in de afsplitsing Vitaal Liberaal. ,,Al zat ik toen bij een andere liberale partij, ik was toen zeker vóór.”

Quiz

Om het ijs te breken, hield presentator Schoemaker daarna een quiz. Zo vroeg hij hoeveel mensen er in de Brabantse Stedenrij wonen (zonder dat hij wist welke gemeenten tot die Stedenrij behoren). Het antwoord is 2 miljoen. Vrijwel iedereen wist antwoord op de vraag hoeveel inwoners de gemeente Roosendaal heeft: 78.000.

De aanwezigen werden daarna verdeeld over acht thematafels. De onderwerpen waren zorg, leefbaarheid, milieu en ontwikkelen. Opmerkelijk was dat in de uitnodiging enige tijd geleden ook de thema’s economie en veiligheid werden genoemd. ,,Daar waren er niet genoeg aanmeldingen voor een aparte tafel”, zei Ron Dam van de griffie die de zitting organiseerde.

Een van de opdrachten van de tafel van Wezenbeek luidde: ,,Doe onmiddellijk iets aan de schooluitval in het basisonderwijs.” En bij Björn Rommens (PvdA) was te horen: ,,Weten de organisaties die de inwoners hulp kunnen bieden, wel van elkaar dat ze bestaan? En weten de inwoners de weg naar deze hulpverlenende instanties eigenlijk wel te vinden?”