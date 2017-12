Roosendalers betrapt met flink wat hennep op zak

Voor dit vlees reden Nederlanders naar de slager in Essen

8:00 ESSEN - Na 177 jaar sluit beenhouwerij Geers in Essen zaterdag definitief de winkeldeur. Danny, de vijfde en laatste generatie uit de slagersfamilie, kampt met een onwillige knie en een opvolger is er niet. Een kwart van zijn klanten is Nederlander. Vanuit Roosendaal en Nispen, maar ook uit Tholen en Etten-Leur komen de mensen naar Essen om er vlees te halen.