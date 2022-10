Roosendaler zet zijn hond in bij ruzie: slachtoffer meerdere malen in been gebeten

Geen onbekende

Het slachtoffer verklaarde bij zijn aangifte dat hij op straat liep en dat de Roosendaler, die voor hem geen onbekende is, hem tegemoet kwam met zijn hond. Er volgde als snel een discussie met geduw en getrek. Volgens de 41-jarige man riep de man ‘vast’ tegen zijn hond, die het slachtoffer vervolgens meerder keren in zijn been beet. Hierna liep de verdachte weg met zijn en hond en liet zijn tegenstander op straat achter.

Agenten troffen het slachtoffer aan met een bloedende mond. Hij miste een voortand. Daarnaast hield hij verschillende beenwonden over als gevolg van de hondenbeten. Deze werden gehecht in het ziekenhuis. De verdachte is later aangehouden in zijn woning. Zijn hond is in beslag genomen.