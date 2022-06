Roosendaler wilde ‘gesprek forceren’ met zijn ex-vrouw, schoot met pistool en verwondde haar

Weer prijs voor O&O: Willebror­ds sterrenres­tau­rant krijgt erepenning

SINT WILLEBRORD - Restaurants met Michelinsterren zijn er wel meer, maar er is maar één restaurant dat een Michelinster én de erepenning van de gemeente Rucphen in bezit heeft. O&O in Sint Willebrord werd dinsdagmiddag met die eer verrast.

31 mei