Roosendaler wil parkeerplaatsen extra bij nieuwe appartementen in Stationsstraat

De advocaat heeft een kantoor aan huis in de Stationsstraat. Het is daar soms vechten om een parkeerplaats, stelt hij. Bij de Raad van State verzette Van den Heuvel zich gisteren tegen de omgevingsvergunning voor twaalf dure appartementen in een voormalig kantoorgebouw aan het Stationsplein.

Bij de appartementen hoefden van de gemeente Roosendaal geen parkeerplaatsen aangelegd te worden.

Negentien

De redenering van het gemeentebestuur is dat er destijds toen het gebouw nog kantoor was, plaats was voor negentien auto’s in de buurt. Voor het appartementengebouw zijn zestien parkeerplaatsen nodig. De parkeerbehoefte is dus verminderd, stelt de gemeente. Er hoeven dan ook geen nieuwe parkeerplaatsen te worden aangelegd.

Inpandig

Delta Groenprojecten B.V. uit Utrecht die de appartementen heeft gebouwd, stelt dat er een paar inpandige parkeerplekken zijn aangelegd.