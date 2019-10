Roosendaler voor de rechter vanwege gewapende overval in het Emile van Loonpark en afpersing

Volgens twee jongens (allebei 16 jaar) hielp de verdachte op 29 mei dit jaar in een shishalounge in Roosendaal. Toen ze daar weggingen en richting station liepen, zou de verdachte hen hebben gevolgd. In het Emile van Loonpark werden ze volgens hun aangifte onder bedreiging met een pistool beroofd.



Ze moesten onder meer hun mobieltjes, geld en bankpassen afstaan. Op de telefoon van de verdachte heeft de politie appjes over het ophalen van ‘negen pijpen’ aangetroffen. De politie vermoedt dat het over wapens ging, maar volgens de verdachte had hij het over waterpijpen.