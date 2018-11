Roosendaler voelt zich langzaam veiliger in eigen stad

ROOSENDAAL - Inwoners van de gemeente Roosendaal gaan zich steeds veiliger voelen. De veiligheidsbeleving, zoals dat officieel heet, is de laatste jaren gestegen van 7,0 naar 7,2. Het aantal geregistreerde misdrijven is gedaald.

,,Het gaat lang zo slecht niet”, vindt burgemeester Jacques Niederer en dat citaat is ook de ondertitel van het Actieplan Integralen Veiligheid 2019 voor de gemeente Roosendaal.

Het lokale actieplan vloeit voort uit het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van het politiedistrict De Markiezaten. In dat district daalt het aantal geregistreerde misdrijven. Van 8.339 in 2015, via 7.975 in 2016 naar 6.833 vorig jaar. Een teruggang van ruim 22 procent in twee jaar. Roosendaal lift mee op die teruggang: 2015: 2.768 misdrijven, 2016: 2.638 en in 2017 2.214 misdrijven.

Ondermijning

En hoe zit het met de criminaliteit waar géén aangifte van wordt gedaan? Politiechef Rens van den Oever: ,,Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal mensen dat wèl slachtoffer is van een misdrijf maar geen aangifte doet, daalt. Als slachtoffers naar de verzekering stappen is het eerste dat de verzekeraar toch vraagt of er aangifte is gedaan.”

Veel aandacht van de politie zal uitgaan naar ondermijnende criminaliteit. Vooral in het buitengebied. Daar komen steeds meer stallen en loodsen leeg te staan. Verminderde zichtbaarheid en lagere sociale controle maken de kans op bijvoorbeeld hennepplantages of drugslaboratoria groter. ,,We voeren letterlijk keukentafelgesprekken in het buitengebied", licht burgemeester Niederer toe.

Drugsoverlast

En dan gaat het niet over melkquota of de opbrengst van suikerbieten, maar over mannen in mooie pakken die in dure auto's het erf op komen rijden. ,,Die willen dan voor veel geld een stal of loods huren. Wij zeggen dan dat de mensen op moeten passen. De verhuurder komt er niet meer mee weg door te zeggen dat hij niet wist wat er in de schuur gebeurt. Hij is de eigenaar. En de burgemeester gaat het pand sluiten. Die gesprekken waren voor het buitengebied vaak een eye-opener.”

Als het gaat om drugsoverlast denkt de Roosendaler al snel dat het in zijn woonplaats erger is dan elders, zegt politiechef Rens van den Oever: ,,De cijfers zijn in Roosendaal echt niet anders dan elders. Maar als mensen drie jongens bij elkaar zien staan en de een geeft wat aan de ander, dan wordt al gauw de link met drugs gelegd. Ik weet van vier jongens die regelmatig in een bestelbusje kropen. Toen de buurt klaagde bleek dat ze in het busje naar Netflix keken.”

Burgemeester Niederer: ,,Ook al gaat het lang zo slecht niet, veiligheid is en blijft één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Veiligheid is immers geen rustig bezit. De actuele cijfers van de politie en het CBS laten wederom een duidelijke afname zien van de criminaliteit en slachtofferschap in onze stad, wijken en dorpen."