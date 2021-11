Roosendaler verdacht van zware bedreigingen John van den Heuvel en Inez Weski

Maximale taakstraf na zwaar ongeluk A59, maar geen cel: ‘Dader heeft veel spijt betuigd’

ROOSENDAAL/FIJNAART – Een celstraf is niet in het belang van de 31-jarige Roosendaler Samir B., oordeelde de rechtbank in Breda dinsdag. En ook niet in die van de maatschappij. B. is wel veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor schuld aan een zwaar ongeluk op de A59 bij Fijnaart, waarbij een vriendin van hem heel erg gewond raakte.

26 oktober