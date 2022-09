Roosendaler verdacht van veroorzaken ongeval waarbij kinderen en vrouwen uit Bosschenhoofd omkwamen, burgemeester: ‘We leven intens mee’

met video + updateOUD GASTEL - Bij een ernstig ongeluk met twee auto’s op een kruispunt in Oud Gastel zijn vrijdagavond twee jonge kinderen (8 en 10) en twee volwassen vrouwen (39 en 42) uit Bosschenhoofd om het leven gekomen. Een derde kind (9) ligt gewond in het ziekenhuis. Eén van de betrokken bestuurders, een 27-jarige Roosendaler, is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op het kruispunt van de Blauwhekken met de Roosendaalsebaan. Twee auto’s botsten op elkaar. In de auto van de opgepakte chauffeur zaten in totaal drie jonge mannen. De twee inzittenden zijn als getuigen meegenomen naar het politiebureau en daar verhoord. In de andere auto zaten vijf mensen, afkomstig uit Bosschenhoofd, onder wie de dodelijke slachtoffers.

Twee traumahelikopters

Het gaat volgens de politie om een 39-jarige moeder en haar 8-jarige zoon en 10-jarige dochtertje. Ook de vrouw van 42 overleed. Haar 9-jarige dochter is gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Zo’n acht ambulances, de politie en de brandweer waren aanwezig. Ook twee traumahelikopters landden in de buurt van het kruispunt.

Verder verleenden omstanders, onder wie medewerkers van het nabijgelegen bedrijf Fri-Jado, eerste hulp aan de slachtoffers en assisteerden daarbij politieagenten. De bedrijfsmedewerkers hebben zelfs gereanimeerd. ,,We willen hen ontzettend bedanken voor hun kordate optreden”, zegt de politie.

De aangehouden Roosendaler wordt ervan verdacht de aanrijding te hebben veroorzaakt. Daarnaast verdenkt de politie hem van gevaarlijk rijgedrag. Agenten onderzoeken onder meer of de bestuurder te hard heeft gereden. Hij is op het politiebureau verhoord en heeft daar een verklaring afgelegd. Naar verwachting zal hij volgende week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bedrijven langs weg uren onbereikbaar

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek met behulp van verkeersspecialisten. Bij het onderzoek wordt onder meer een drone gebruikt om het kruispunt goed in beeld te brengen. De weg is daardoor vanaf vrijdagavond volledig afgesloten.

Getuigenverklaringen wijzen erop dat de stoplichten op de kruising vrijdagavond op knipperstand: alleen het oranje knipperlicht. Dat zou geregeld gebeuren. Waarom de lichten niet volledig werkten, is niet duidelijk. Het is bekend dat op de Roosendaalsebaan vaak veel te hard wordt gereden. De weg staat te boek als een racebaan.

Volgens de politie blijft het kruispunt, dat op een bedrijventerrein ligt, nog tot zaterdagmiddag afgesloten om het onderzoek in één keer grondig te kunnen doen. Dat betekent dat tot het moment dat de weg weer opengaat, de bedrijven niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Veel ondernemingen blijven daardoor dicht. De politie zegt dat ondernemers begrip hebben voor de situatie.

Burgemeester: ‘Diep geschokt’

Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge zegt geschokt te zijn: ,,Ik ben diep geraakt door het ongeval wat gisteravond heeft plaatsgevonden in Oud Gastel", meldt hij zaterdagochtend. ,,Twee moeders en twee kinderen zijn hierbij overleden, één kindje heeft het overleefd. Alle slachtoffers woonden in onze gemeente. We leven intens mee met de vaders, families en vrienden van de slachtoffers.”

Roks meldt daarnaast stil te staan bij de klasgenootjes die maandag hun vriendje en vriendinnetjes moeten missen in de klas. Hij bedankt de politie en hulpdiensten voor hun inzet. ,,Zij hebben hun uiterste best gedaan om hun werk te doen onder deze trieste omstandigheden. Ook bij hen heeft dit een diepe indruk achtergelaten.”

Volledig scherm Bij een ernstig ongeluk met twee auto's aan de Blauwhekken in Oud Gastel zijn vrijdagavond twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen om het leven gekomen. © Christian Traets / Eye4images

Volledig scherm Eén van de betrokken bestuurders, een jonge man, is aangehouden. © Christian Traets / Eye4images

Volledig scherm Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur. Twee auto's botsten op elkaar. © Christian Traets / Eye4images