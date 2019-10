Roosendaler schrijft 230 brieven vanuit Duitse Arbeitsansatz naar zijn lief thuis

‘Wij zijn hier in een groot kamp ondergebracht en slapen in barakken van 18 man. Wij zijn met allemaal Roosendalers bij elkaar, Koos, dus dat is wel gezellig. Ik slaap boven den dieën van Noyens. Nogal tamelijk hard hoor, want het is een soort houtwol. Dan hebben we nog 2 dekens, 1 slaapzak en daar moet je eerst inkruipen en dan die dekens daar overheen. een handdoek en een afwasteiltje hebben wij ook gehad.’