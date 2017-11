Roosendaler Max (14) is klaar voor het Songfestival

ROOSENDAAL - Max Mies (14) vertegenwoordigt eind november Nederland in het Junior Eurovisiesongfestival in Georgië. Het Roosendaalse lid van boyband Fource is druk bezig met de voorbereiding. ,,Ik kan de stad niet meer in zonder herkend te worden."

Op straat ziet Max mensen elkaar continu aantikken: 'Hey, kijk eens wie daar loopt!' Dat hij zo bekend zou worden had zijn vader Leon niet verwacht. ,,We wilden laatst even snel de McDonald’s inschieten. Eenmaal binnen waren we een half uur bezig met mensen die met Max op de foto wilden." Max: ,,Tegen de tijd dat we klaar waren, was mijn hamburger al koud.”

Fource won in september de Nederlandse editie van het Junior Songfestival. Max, Jannes Heuvelmans, Niels Schlimback en Ian Kuyper, die na hun audities bij elkaar zijn gezet, mogen daarom nu hun kunsten op Europees schaalniveau vertonen. In het Olympisch Paleis in Tbilisi zullen de jongens voor 23 miljoen kijkers hun nummer Love Me zingen.

Zenuwachtig

Nerveus is Max niet. ,,Ik laat het gewoon op me afkomen; zenuwachtig word ik denk ik pas als ik het podium echt op moet. We oefenen al sinds augustus en repeteren nu elk weekend de act. Het is hard werken, maar zolang je je focust en je best doet, lukt het wel. Ik heb er vooral heel veel zin in.”

Love Me heeft al bijna een miljoen views op YouTube, en op Instagram nadert Max de 20.000 volgers. ,,AVROTROS traint ons in het omgaan met aandacht en kritiek, bijvoorbeeld als iemand zegt dat ik niet kan zingen. Je moet tegen negatieve reacties kunnen, anders ga je in dit vak een probleem krijgen. Zeker als je een land gaat vertegenwoordigen.”

Social media

Moeder Astrid: ,,Volgens mij trek ik het me meer aan als iemand iets gemeens tegen hem zegt dan Max zelf. Als zijn ouders houden we de social media goed in de gaten; je weet niet wat mensen daar gaan zeggen. Maar hij kan er heel goed tegen. Max blijft gewoon Max.”

De jonge zanger heeft zijn concurrentie al bekeken. ,,Er doen bijna nooit boybands mee; dit jaar zijn we de enige. Dat kan een voordeel zijn." Er hebben wel al vaker Brabanders meegedaan aan het Junior Songfestival. Ralf Mackenbach en OG3NE vertegenwoordigden Nederland in eerdere jaren.

Genieten

,,Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik wil vooral van de ervaring genieten." Fource heeft intussen al besloten dat ze na het Songfestival samen doorgaan. ,,We willen onze eigen nummers schrijven, in hetzelfde genre als Love Me. Dus vrolijke, moderne nummers.”