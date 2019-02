Roosendaler krijgt meer invloed bij de realisatie van zonneparken: 'Buren moeten mee kunnen praten’

86.522 boetes op trajectcon­tro­le A58 in 2018

8 februari ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De trajectcontrole op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom heeft in 2018 in totaal 86.522 boetes opgeleverd. Een jaar eerder ging het om 49.623 stuks. In de Westerscheldetunnel werd met de trajectcontrole 15.640 keer een bestuurder betrapt op te hard rijden. Dat zijn 28 boetes meer dan in 2017.