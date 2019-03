Roosendaler krijgt kopstoot op eigen salsafeest: ‘Ik heb twee nachten niet kunnen slapen’

,,Zoiets heb ik in al die bijna 20 jaar dat ik salsafeesten bezoek en organiseer nog nooit gezien of meegemaakt. Niemand kan het geloven omdat het totaal niet past bij mij en de sfeer op een salsafeest, waar iedereen gezellig met elkaar omgaat.”



De Jong is met vriendin Eldina Celjo eigenaar van de Salsacademy in de Spoorstraat in Roosendaal. Ze waren voor de zesde keer mede organisator met De Kring van het salsafeest in brasserie Over de Tong. Het feest met ongeveer 130 bezoekers verliep voorspoedig tot twee mannen binnen komen. ,,De grote mannen gingen met hun jassen aan bij de bar staan. Ik heb ze hartelijk welkom geheten en gevraagd of ze de jassen uit wilden doen,” vertelt De Jong.