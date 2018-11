Roosendaler Jesse Klaver en echtgenote krijgen derde kindje: 'Er komt een kleine Klaver bij’

“Er komt een kleine Klaver bij”, schrijft de 32-jarige politicus. “#LilKlaaf #Driemusketiers”. Bij de tekst heeft hij een foto geplaatst van zijn twee zoontjes die een romper met eikeltjes inkleuren. Dit lijkt een knipoog te zijn naar een foto op Instagram waarin Klaver op de bank in een pyjama met eikeltjes naar House of Cards zat te kijken. De foto, die was geplaatst door zijn echtgenote, leidde tot veel reacties.

Klaver liet Shownieuws en RTL Boulevard weten dat zijn derde spruit weer een jongen is. Zijn vrouw Jolein, met wie Jesse in 2013 trouwde, is in het voorjaar uitgerekend. De GroenLinks-voorman gaat een drukke periode tegemoet. “Twee verkiezingen en een baby”, zei hij in RTL Boulevard. “Maar voor een verse baby hebben we altijd tijd.”