Roosendaler Jamie Traets dingt mee naar titel Hollands Next topmodel

Aanschuiven richting Roosendaalse binnenstad

16 september ROOSENDAAL - Lekker op het gemak even de Roosendaalse binnenstad inrijden is er voorlopig niet meer bij. Door de aanleg van de ring (eenrichtingsverkeer) rond de stad, zijn in het centrum diverse belangrijke doorgaande wegen afgesloten. De gevolgen daarvan zijn op andere plekken merkbaar.