Roosendaler Jamie Traets (19) door naar volgende ronde Holland's Next Top Model

Roosendaler Jamie pu­blieks­fa­vo­riet bij kijkers Holland's Next Top Model

11:19 ROOSENDAAL - Roosendaler Jamie Traets (19) is maandagavond weer te zien in het programma Hollands Next Top Model. Samen met zeven mannen en acht vrouwen strijdt hij om de felbegeerde titel. Hoelang hij in het programma blijft moet nog blijken, maar op social media is hij in ieder geval een publieksfavoriet.