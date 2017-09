Roosendaler Jamie (19) weer door in Hollands Next Top Model 2017

De show begon met het lopen over de catwalk waarbij de zes overgebleven kandidaten, gestoken in een zelfgekozen bijzondere outfit, drie tienen moesten zien te verdienen van de strenge jury. Hoewel de jonge Roosendaler het gevoel had dat het 'echt zijn ding was', speelden de zenuwen hem parten. Maar tijdens de fotoshoot toonde Jamie, aldus het jury-oordeel, zijn persoonlijke 'kracht'. Het leverde een prachtige foto op. ,,Dit is high fashion. Hier kom je niet geposeerd over.''