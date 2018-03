Roosendaler is het beu dat hij verkiezingsfolders in de bus krijgt: 'Respecteer mijn sticker'

Spelregels

De Reclame Code Commissie is heel helder over de spelregels. ,,Een verkiezingsfolder is reclame. Dus als je een nee-nee-sticker of een ja-nee-sticker hebt, mogen ze deze brochures niet in de bus gooien", aldus Fiona Vening van de commissie. Volgens haar krijgt haar organisatie behoorlijk wat klachten binnen over ongewenste folders.

,,Zeker vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is er sprake van een piek. Mensen dienen een klacht in over een bepaalde partij. Wij vragen die partij of het klopt en vragen niet meer te folderen bij adressen met de bekende stickers. Dit is vaak al afdoende, want met name politici hebben er weinig aan als mensen boos op ze worden." De Reclame Code Commissie is niet bevoegd om boetes op te leggen.