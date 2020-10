Roosendaler gaat afval wèl steeds beter scheiden

Deze fracties vinden dat het nog niet goed gaat met de afvalscheiding en dat er dit jaar fors meer meldingen van overlast van afval zijn dan in eerdere jaren.

Twijfel

Volgens Harm Emmen en Bejar Taher van D66, Michael Yap van de PvdA en Christian Villée van GroenLinks leven er nog heel veel vragen over het correct scheiden van afval in Roosendaal. ‘Veel mensen twijfelden en de informatievoorziening bleek voor veel Roosendaalse gezinnen nog ontoereikend', schreven de drie fracties aan het college van B en W. Ze vragen zich af of de communicatie wel goed gaat.

Volledig scherm Een open dag bij Saver in Roosendaal in 2019. © Pix4profs/Iman Fase

Eerste stappen

Vorige maand is er een informatieavond gehouden en daar bleek ook, zeggen de fracties, dat er soms een beperkte kennis is over het scheiden van afval. Maar daar zijn wel de eerste stappen gezet naar een betere communicatie, stellen ze vast. Ze willen weten wat de gemeente gaat doen om de afvalscheiding te verbeteren en de overlast te verminderen.

Lange hittegolf

Die stankoverlast, zo antwoorden B en W, ontstond vooral in de extreem lange hittegolf in ons land. En de oorzaak is eenvoudig: als mensen het afval goed scheiden komen er geen etensresten in het restafval en kan de kliko niet zo gaan stinken. Maar het gaat steeds beter, zegt het college.

Goede voorlichting

Maar een goede voorlichting blijft nodig. Dat doen de gemeente en afvalinzamelaar Saver samen. Daarbij wordt rekening gehouden met de seizoen. Zo zal er in het voorjaar geen aandacht zijn voor afgevallen boombladeren en blijft de Roosendaler in het zomer verstoken van tips over het aanbieden van snoeihout. Wel is er het hele jaar door een actie tegen zwerfafval. Op de pagina van de gemeente Roosendaal op Facebook is onder de kop RSD aan de Bak steeds de laatste informatie te vinden.