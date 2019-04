Roosendaler Frank Roks doet het net even anders: ‘Out Of The Bocks is geen jukebox’

Negende lintje in Halderber­ge is bij Murat Özen in goede handen

18:26 OUDENBOSCH - Bijzonder in tweeërlei opzicht, zo mag je de koninklijke onderscheiding die gisteren in Oudenbosch werd uitgereikt wel noemen. Murat Özen is de eerste Oudenbosschenaar van Turkse kom-af, die een lintje krijgt. Hij hield er bovendien geen enkele rekening mee. Op de dag van lintjesregen, genoot Özen van de zon in zijn geboorteland. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder bracht hem telefonisch op de hoogte.