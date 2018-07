Roosendaler die vader en zoon aanreed in Zeeland gaat in hoger beroep

De verdachte herkent zich niet in het oordeel dat hij 'roekeloos rijgedrag' tentoon spreidde. Bovendien gaat de rechtbank voorbij aan argumenten en omstandigheden, die advocaat Bram Cambier aanvoerde. Cambier verwacht dat het maanden kan duren voor het gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep behandelt.

Na de nodige biertjes, resulterend in twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, was de Roosendaler in zijn auto gestapt en haalde op de relatief smalle Langevieleweg zonder enige noodzaak twee auto's in. J. bleef links rijden, passeerde ook nog steeds links een verkeersheuvel en reed frontaal tegen de slachtoffers die met hun fiets net waren overgestoken.