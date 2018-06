Roosendaler bedreigt ex en wordt aangehouden

Run op zonnewei­des in Roosendaal: ook plannen voor parken in Heerle en Wouw

6:30 ROOSENDAAL - Er lijkt een ware run op het aanleggen van zonneparken in Roosendaal te zijn. Van de 75 hectare die de gemeente Roosendaal in totaal te vergeven heeft voor de aanleg van dergelijke parken, is inmiddels voor 65 hectare een vergunningsaanvraag ingediend.