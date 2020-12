Roosendaler Arnold Verkouteren wordt 100 jaar met kerst: ‘Ik ben een gezegend mens’

RKSV Cluzona ruimt voorraden op en zet sponsors in het zonnetje

19 december WOUW - De sponsorcommissie van voetbalvereniging Cluzona uit Wouw heeft een originele manier bedacht om de sponsoren te vriend te houden in een verloren seizoen. Een seizoen zonder wedstrijden, zonder publiek. Dus ook geen foto in het ochtendblad of op de social media. Hoe hou je de sponsor dan toch te vriend?