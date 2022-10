Roosendaler (49) met auto vol gestolen spullen aangehouden in Wemeldinge

Zo komt de nieuwe Albert Heijn XL langs de snelweg A58 eruit te zien

De oude loodsen zijn gesloopt, de fundering is gestort en de aannemer uit Almelo is gearriveerd. Niets lijkt de bouw van de nieuwe Albert Heijn XL op de grens van Rucphen met Roosendaal nog in de weg te staan.

20 oktober