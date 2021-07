Roosendaler (32) rijdt rond met drugs in verborgen ruimte

Niet meer vragen om vergiffe­nis, maar om toeristi­sche tips kun je in Sprundel te biecht

12:30 SPRUNDEL - De Sint Franciscusroute gaan fietsen of een bed & breakfast reserveren vanuit een biechtstoel. Zoiets verzinnen ze alleen maar in Sprundel. Dinsdag werd in dorpshuis De Trapkes het nieuwe Toeristisch Infopunt geopend. Het uitgiftepunt van toeristische folders en recreatieve tips is ingericht in de vroegere confessionale van de Johannes de Doperkerk.