Roosendaler (31) hoort 3 jaar eisen voor gijzeling van schoonvader

Zonder ring kan het sin­ter­klaas­feest niet doorgaan....

26 november ROOSENDAAL - Het zag er zondag in de grote zaal van schouwburg De Kring even droevig uit voor de aanstaande verjaardag van Sinterklaas. Sint lag lusteloos in bed. Zijn ring met de grote Robijn die hem al meer dan 600 jaar de nodige energie geeft om alle kinderen van cadeautjes te voorzien, was gestolen.