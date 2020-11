Roosendaler (24) met tienduizenden euro's aan henneptoppen aangehouden

Gemeente­raad verbolgen over rapport Poolse supermarkt: ‘Een gemiste kans’

14 november ROOSENDAAL - Het Roosendaalse college van burgemeester en wethouders had nooit mogen besluiten de aanbevelingen uit het AKD-rapport over de verhuizing van de Poolse supermarkt naast zich neer te leggen, zonder daar met de gemeenteraad over te spreken.