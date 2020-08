Roosendaler (23) met cocaïne op zak aangehouden

Wie weet meer over dit BN-raam?

9:50 KRUISLAND - Wie heeft het glas-in-loodraam van het Brabantsch Nieuwsblad vroeger zien hangen? Dat vraagt Peter Kempenaars van De Holle Roffel zich af. Kempenaars is vrijwilliger van het ambachts- en gereedschapsmuseum De Holle Roffel in Kruisland. Dat kwam jaren geleden in het bezit van het stuk raamwerk.