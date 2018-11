Roosendaler (21): Elke keer als ik drink, kom ik in een vechtpartij

Ineens zette de Roosendaler, die vlak voor El Corazon stond, een sprint in. De beveiligingscamera volgde hem in de richting van drie mensen die schijnbaar alleen staan te praten. Met een vliegende karatetrap kwam Damian tegen het slachtoffer aan. Die viel op de grond en daarna maakte Damian nog een hakkende beweging. Tegen de rug of de zijkant van het lichaam, zei hij slachtoffer. Tegen het hoofd, zei officier van justitie Jaap Zondervan donderdag. Op de beelden in de rechtszaal was het niet goed te zien.



Damian schrok van het reclasseringsadvies: een alcoholverbod. ,,Ik dacht eerst voor altijd'', zei hij tegen de rechter: ,,Maar er stond twee jaar.'' De rechter pareerde: ,,Misschien zou het wel handig zijn.'' ,,Ja, misschien is het verstandig'', mompelde Damian. Maar hij gaat liever gewoon niet stappen, zei hij ook. ,,Want als je gaat stappen en je vrienden drinken, dan ga je zelf ook automatisch drinken.''