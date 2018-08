Roosendaalse woning gesloten na inval door de politie vanwege drugsbende

Op 3 mei viel de politie een woning binnen aan de Boulevard in Roosendaal . Een onderzoek naar een drugsbende had de agenten op het spoor gebracht van enkele panden en personen in Roosendaal. Agenten vielen daarom het pand in en doorzochten het, op zoek naar sporen van grootschalige drugshandel.

Sluiting

De woning aan de Boulevard wordt voor drie maanden gesloten. Het bevel daartoe ging in op 23 augustus en loopt tot en met 23 november. Burgemeester Niederer is in een verklaring duidelijk over waarom het pand gesloten wordt: ,,De aangetroffen hoeveelheden softdrugs, de aanwezigheid van wapens en veel contant geld kunnen duiden op handel in drugs. En in Roosendaal treden we hard op tegen handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt."