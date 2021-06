Roosendaalse winkeliers willen nog zeker vijf jaar door met ondernemersfonds: ‘We kunnen eigenlijk niet zonder’

Maar Collectief is er nog niet. De komende jaren wil de club investeren in verdere samenwerking met de binnenstadsorganisatie én zich focussen op het herstel van de coronapandemie: ,,Naast de bestaande trends in de binnensteden zal ook de coronacrisis een enorme impact hebben op het winkelbestand en de horeca. Daarom is het zaak de bestaande activiteiten te continueren en de intensiveren.’’



De Roosendaalse binnenstad kent het ondernemersfonds al sinds 2011. Dat fonds wordt gevoed met de reclamebelasting die winkeliers jaarlijks afdragen. Dat is sinds 2016 400 euro per jaar voor ondernemers in het kernwinkelgebied, grof geschat het gebied tussen Kloosterstraat, Burgemeester Prinsensingel, de Laan van Luxemburg en de Laan van Brabant. Ondernemers in het gebied daaromheen tot aan Stationsstraat, Brugstraat, Boulevard en de Laan van België én de Kade betalen 250 euro per ondernemer per jaar. De gemeente verdubbelt dat bedrag. Jaarlijks wordt er op die manier zo’n 3,5 ton in het ondernemersfonds gestort.