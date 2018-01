Roosendaalse wijkhuizen in zwaar weer krijgen lucht door hypotheekverlenging

ROOSENDAAL - Wijkhuizen 't Dijksteeke in Kortendijk en De Bergspil in Tolberg zijn uit de grootste financiële zorgen. De hypotheek van beide wijkcentra is met tien jaar verlengd, waardoor zij jaar langer de tijd krijgen om hun restschuld af te lossen. Daarmee houden beide stichtingen (Stichting Kortendijk en Stichting Huisvesting Tolberg) jaarlijks duizenden euro's in hun zak.

Ook de garantstelling van de gemeente Roosendaal (die bijspringt als de stichtingen onverhoopt niet meer zouden kunnen betalen) is met tien jaar verlengd. Dat laatste was een harde eis van de bank om die verlenging te geven, zegt Jan van de Ven, bestuursvoorzitter van 't Dijksteeke én voorzitter van het overlegorgaan waar alle Roosendaalse wijkcentra zitting in hebben. ,,Dit was keihard nodig.''

Nood

Van de Ven trok eind 2016 bij de raad aan de bel over de nijpende financiële situatie bij de buurthuizen. Door de bezuinigingen (de subsidie ging van 1,9 miljoen naar 500.000 euro) kwam veel wijkhuizen het water aan de lippen te staan. Vooral voor De Bergspil en 't Dijksteeke, volgens Van de Ven uniek in Roosendaal, omdat het de enige wijkhuizen zijn met een hypotheek en dus extra lasten voor hun gebouw. Voor 't Dijksteeke kwam daar het vertrek van Muziekvereniging Roosendaal nog eens bovenop. ,,Een grote club, dus er viel ook omzet weg.''

Volgens Van de Ven krijgt 't Dijksteeke zeker op de langere termijn meer lucht. Dat is belangrijk, want er zitten grote uitgaven aan te komen zoals een nieuwe keuken en een nieuwe cv. Van de Ven: ,,Hierdoor nemen onze kosten per jaar met een derde af.''

Bergspil

Ook bij De Bergspil zijn ze opgelucht, zegt voorzitter Hennelien van Damme. ,,Of dit alles oplost weet ik niet, maar het scheelt behoorlijk.'' Dat bevestigt haar man Hans van Damme, die daar beheerder is. ,,Het is goed dat de vaste lasten dalen, want aan de inkomstenkant kunnen we weinig extra's binnenhalen. We hebben wel veel huurders, maar vooral kleine clubs. De barinkomsten liggen dus niet hoog.''